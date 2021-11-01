لبنان

تفاصيل اجتماعات ميقاتي في غلاسكو.. ماذا قال ماكرون وميركل عن لبنان؟

Lebanon 24
01-11-2021 | 13:46
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أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي محادثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مساء اليوم، في مقر انعقاد "مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي" في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.  
 
 
وحرص الرئيس ماكرون على تمديد الاجتماع اكثر من مرة رغم انشغالاته، معبّراً عن" تمسك فرنسا باستقرار لبنان السياسي والاقتصادي".
 
كذلك، اجتمع الرئيس ميقاتي مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بمشاركة وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى.
 
 
وخلال الاجتماع، أكدت ميركل "استعداد المانيا لدعم لبنان في كل المجالات"، واعطت توجيهات فورية الى مستشاريها للنظر في المطالب اللبنانية التي عبّر عنها الرئيس ميقاتي لا سيما في مجال البنية التحتية ومواكبة مسار المفاوضات بين ابنان وصندوق النقد الدولي وملف النازحين السوريين.
 
 
وأكّدت ميركل "حرص ألمانيا على دعم استقرار لبنان واستعادة عافيته"، مشيدة بـ"حكمة الرئيس ميقاتي في التعامل مع التحديات السياسية الداخلية والخارجية".
 
 
ومع هذا، فقد اجتمع الرئيس ميقاتي مع رئيس ارمينيا ارمين سركيسيان، ثم رئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس.
 
 
واجتمع رئيس مجلس الوزراء مع ورئيس وزراء ايطاليا ماريو دراغي، كما عقد لقاء مع الأمير البير دو موناكو.
 
 
صور من لقاءات الرئيس ميقاتي:
 
الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
 
 
 
 
الإجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
 
 
 
الاجتماع مع رئيس وزراء ايطاليا ماريو دراغي
 
 
 
الإجتماع مع الأمير البير دو موناكو
 
 
 
 
الإجتماع مع رئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس
 
 
 
 
 
 
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