وفدٌ من نقابة عمال المخابز يزور سلام.. كيف كانت أجواء الاجتماع؟

أعلنت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان أن "رئيس النقابة شحادة المصري سلّم وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مذكرة بمطالب ومعاناة العمال وأجورهم".وأشارت في بيان إلى أن "عمال الأفران هم الطرف الأساسي وأصحاب الخبرة والكفاءة بصناعة الخبز، ومن حقهم أن يعلموا على أي دراسة يتم تسعير ربطة الخبز".وقالت: "ولأن رغيف الخبز يشكل المادة الأساسية والحيوية لجميع المواطنين، طالبنا معالي الوزير بتشكيل لجنة لدراسة كلفة سعر ربطة الخبز من أصحاب الخبرة والكفاءة تضم كل المعنيين بصناعة الخبز لإجراء دراسة ميدانية على أرض الواقع، وبكل شفافية وموضوعية، من أجل تسعير كلفة ربطة الخبز وإعطاء العمال حقوقهم المشروعة".ولفتت إلى أنه "تم التداول في الأوضاع الراهنة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة وارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل ومعاناة المواطنين في هذا الواقع المر والأليم الذي نعيشه"، معتبرة أن "الاجتماع كان إيجابيا وبناء ساده جو من الصراحة والشفافية والشعور بالمسؤولية الوطنية، وخصوصا لرغيف الخبز، الذي اعتبره الوزير حقا مقدسا لجميع المواطنين ويجب الحفاظ على جودته ونوعيته".