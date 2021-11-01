نحاس: لبنان بحاجة لكل أصدقائه واستقالة الحكومة تعني الانهيار

قال عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس إنّ "هناك تداعيات كبيرة لقرار قطع العلاقات بين السعودية ولبنان"، داعياً إلى "إيجاد حلول لهذه المسألة لأن لبنان بحاجة إلى كل أصدقائه حالياً".

وفي تصريح تلفزيوني، لفت نحاس إلى أن "لبنان الرسمي وضع سياسة النأي بالنفس"، مؤكداً أن "الخروج من الأزمة يحتاج إلى قيادة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يملكها إضافة إلى العلاقات المميزة".

ورأى نحاس أنه "ليس من مصلحة لبنان أن يُغلق العالم العربي الأبواب في وجهه"، مشدداً على أن "مصلحة لبنان هي الأساس".

وأردف: "ننتظر عودة ميقاتي من الخارج، لمعرفة كيف ستسير الأمور، إستقالة الحكومة تعني الإنهيار لأن البدائل غير متوفرة، وبذلك نضع الإنتخابات في مهب الريح، إضافةً إلى موضوع الكهرباء، والبطاقة التمويلية".

إلى ذلك، أكد نحاس أنّ "الإتفاق مع "صندوق النقد الدولي يحتاج إلى 6 أشهر على أقل تقدير، ومع البنك الدولي إلى أشهر أيضاً، لذلك الأمور تحتاج إلى وقت"، وختم: "إن عدم وجود دعمٍ سياسي للحكومة لا يساهم في تحقيق أي تغيير أو تقدم".