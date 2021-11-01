لبنان

صحيفة جديدة تودع جمهورها

Lebanon 24
01-11-2021 | 17:22
A-
A+
Doc-P-881611-637714060786138218.jpg
Doc-P-881611-637714060786138218.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
 تستمر ازمة الصحافة المكتوبة ويستمر معها الاعلان عن اقفال مجموعة من الصحف التي رافقت اللبناني لعقود من الزمن، وفي هذا الاطار تبلّغ موظفو صحيفة "دايلي ستار" اللبنانية تسريحهم من العمل، وذلك بعد صعوبات مالية عانت منها الصحفية لفترة طويلة.
 











مواضيع ذات صلة
وثيقة تكشف إلغاء رحلات جوية من السعودية إلى لبنان.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
02/11/2021 00:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نحاس: لبنان بحاجة لكل أصدقائه واستقالة الحكومة تعني الانهيار
lebanon 24
02/11/2021 00:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة يكشف: قطر ستعيد النظر بقرار منعها استيراد المزروعات اللبنانية
lebanon 24
02/11/2021 00:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير البيئة اللبناني لـ"الجزيرة": طرح استقالة وزير الإعلام أحد الخيارات وسيتم بحثها خلال اليومين القادمين
lebanon 24
02/11/2021 00:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24

دايلي ستار

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:28 | 2021-11-01
13:21 | 2021-11-01
13:37 | 2021-11-01
12:22 | 2021-11-01
13:03 | 2021-11-01
18:20 | 2021-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website