صحيفة جديدة تودع جمهورها

تستمر ازمة الصحافة المكتوبة ويستمر معها الاعلان عن اقفال مجموعة من الصحف التي رافقت اللبناني لعقود من الزمن، وفي هذا الاطار تبلّغ موظفو صحيفة "دايلي ستار" اللبنانية تسريحهم من العمل، وذلك بعد صعوبات مالية عانت منها الصحفية لفترة طويلة.