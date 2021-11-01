ماكرون: أتمنّى أن تسمح الأحزاب لمجلس الوزراء بالاجتماع

أشار مصدر في الرئاسة الفرنسية للـ"mtv" الى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تباحث مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على هامش قمة غلاسكو، إذ كرّر ماكرون دعمه لميقاتي من أجل تحقيق وتنفيذ برنامج الاصلاحات.كما تمنى ماكرون أن تسمح الأحزاب اللبنانية لمجلس الوزراء بأن يجتمع رغم الأزمة مع دول الخليج.هذا ودعا ماكرون الدول الخليجية الى الالتزام من جديد بلبنان بهدف تحقيق الاصلاحات ولاستعادة سيادة البلاد.