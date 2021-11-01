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01-11-2021 | 17:58
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تضغط جهات نافذة لاستئناف التعليم الرسمي، كل جهة في منطقتها بما يشبه الفدرالية التربوية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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