لبنان

النأي بالنفس

Lebanon 24
01-11-2021 | 18:07
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نأى محللون على الشاشات بأنفسهم عن الخوض بإشكالات كلام قرداحي المرفوض، وحسابات عدم قطع مصادر الرزق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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