لبنان

درباس ل"الأنباء" الكويتية: المطلوب تحكيم العقل

Lebanon 24
01-11-2021 | 18:20
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قال الوزير السابق رشيد درباس إن "وزير الإعلام جورج قرداحي كان يحضّر نفسة للدخول الى الحكم قبل أسابيع من تشكيل الحكومة، وكان عليه ألا يترك شائبة وراءه تدلّ عن قلة دراية من إعلامي يفترض أنه مخضرم، حيث شكلت تصريحاته النقطة الأخيرة التي طفح بها الكيل".
ورأى في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية أن "المشكلة عند الدول العربية والخليجية هي أن الدولة اللبنانية لا حول لها ولا قوة بعد أن ظهر أن حزب الله هو صاحب الكلمة وأصبحت الدول العربية تتعاطى معنا أن الدولة محكومة من دولة حزب الله الخفية".
واعتبر درباس أن "تصريحات الوزير قرداحي لم تكن وحدها سببا من الأسباب التي أدّت الى حالة التأزم بين لبنان والمملكة العربية السعودية وهي جاءت بمنزلة تتمة لتصريحات المنظومة التي تهاجم دول الخليج العربي كلما تحدثت عن حرب اليمن".
ورأى أن "هناك مسارا متصاعدا للأزمة بعد أن أبدت دول الخليج العربي استياءها وامتعاضها من لبنان، واتخذت قراراتها ليس من أجل معاقبتنا لأننا معاقبون أساسا، بل للقول بأننا لم نعد جاهزين للتعاطي معكم على طريقة "التقية" التي كنتم تعتمدونها ومتكيفين مع سلطة خفية لأنها لم تعد كذلك وأصبحت ظاهرة وعلنية وهناك غلبة لسلطة حزب الله على سلطة الدولة الشرعية، مشدّداً على أن "المطلوب هو تحكيم العقل".
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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