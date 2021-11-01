لبنان

الاتصالات متواصلة لمعالجة أزمة الخليج

Lebanon 24
01-11-2021 | 18:46
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أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "الاتصالات بشأن معالجة أزمة العلاقة مع دول الخليج متواصلة لكن لا نتائج لها بعد بإنتظار الوساطات المطلوبة والقرار الذي من شأنه أن يعيد ترتيب الوضع إذا أمكن".
ورأت أن "هناك تعويلا على بعض هذه الاتصالات على ان هناك خطوات داخلية مطلوبة لم تترجم بعد".
وأوضحت أن "أي تأخير في الحل ستكون له تداعياته وانه إذا كانت المعالجة غبر المؤسسات فذاك يعني حكماً مجلس الوزراء".
وأعربت عن اعتقادها أنه فور عودة الرئيس ميقاتي من قمة المناخ يباشر مجموعة من الاتصالات واللقاءات بشأن هذا الملف. 
(اللواء)
المصدر: اللواء
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