عون يعوّل على لقاءات ميقاتي في غلاسكو

أشارت مصادر متابعة عبر "اللواء" الى ان "المساعي والجهود تبذل على اكثر من صعيد، لحل الازمة المستجدة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي".ونقلت عن أوساط بعبدا ان "رئيس الجمهورية ميشال عون، يعوّل على اللقاءات والاتصالات التي يبذلها ميقاتي، مع رؤساء الدول والحكومة العربية والصديقة للبنان خلال مشاركته بمؤتمر المناخ في غلاسكو في اسكوتلندا، ولا سيما مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وامير قطر".واستنادا الى ما تسرّب عن مضمون اللقاءات التي اجراها ميقاتي، علم ان هناك تجاوبا لطلب لبنان، لبذل مساعي للتوسط مع المملكة، وكل ما يمكن من ان يؤدي إلى حلحلة الازمة القائمة، الا ان هذه المساعي، ووجهت، بمدى قدرة الحكومة، على تلبية الشروط والمطالب السعودية المعروفة.وأضافت ان "رئيس الحكومة ابدى استعداده لبحث ومناقشة المشاكل المطروحة، بروح الانفتاح والحفاظ على مصالح البلدين الشقيقيين، والعمل بكل الامكانيات المتوافرة لحلها".