تحذير روسي من استقالة الحكومة: تفتح "باب جهنّم"

كتب الان سركيس في" نداء الوطن" تتابع روسيا بحذر كل ما جرى ويجري على الساحة اللبنانية وآخرها أزمة القرداحي، وهي كانت تُحذّر مراراً وتكراراً من إمتداد النار الأهلية ودخول لبنان في المجهول، ويبرز هذا التحذير من حرصها على أمن لبنان واستقراره ومن تخوّفها الدائم من أن النار اللبنانية ستمتد حتماً إلى سوريا وتشكّل تهديداً لوجودها الأمني والعسكري هناك وهذا ما عبّر عنه الرئيس فلاديمير بوتين بصراحة. وتشدّد مصادر ديبلوماسية مطّلعة على موقف موسكو لـ"نداء الوطن" على أن الخوف الروسي على الوضع اللبناني لا يزال في أوجِه، والهدوء الذي يسود حالياً بعد أحداث الطيونة لا يعني أن الإستقرار قد عاد، بل إن الحالة في لبنان هي كالجمر تحت الرماد ولا يعرف أحد متى سينفجر الوضع أكثر وقد يُفجّر المنطقة بأكملها. وما الأزمة الأخيرة مع الخليج إلا الدليل على ان الخوف الروسي في مكانه.ولا تستبعد موسكو وجود أيادٍ خارجية تستغلّ كل ما يحصل، وهي وإن كانت لا تُنكر أن حجم الإحتقان الداخلي بلغ ذروته، إلّا أنها ترى أن هناك قوى إقليمية ودولية تحاول إختراق الساحة اللبنانية واللعب على التناقضات من أجل تثبيت مواقع نفوذ لها ومن أجل توجيه رسائل سياسية في أكثر من إتجاه.لا شكّ أن الروس يتابعون بتمعّن كل ما يحصل في لبنان وعينهم على سوريا في الوقت نفسه، لذلك هم كانوا أحرص الناس على تأليف حكومة من أجل لجم مسار التدهور الإقتصادي الذي سينعكس على الأمن حكماً.وترفض روسيا بشكل كبير إستقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وتعتبرها خطوة تُدخل لبنان في المجهول وتفتح باب جهنم الحقيقي على مصراعيه، وعندها لن يتمكّن أي طرف من تأليف الحكومة، وبالتالي فان هذا الأمر سيؤدّي إلى تدهور أمني وسياسي وإقتصادي، لذلك تدعو إلى حلّ الأزمة مع الخليج بالتعقّل لأن الجسم اللبناني لم يعد يحتمل أكثر.