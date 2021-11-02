لبنان

سيناتورة فرنسية تقترح على لبنان اتخاذ 5 خطوات لتفادي الأزمة مع السعودية

Lebanon 24
02-11-2021 | 00:34
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كتبت "الشرق الأوسط": استنكرت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي جولييت التصريحات التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في حق السعودية، مشددة على ضرورة تفادي عواقب هذه التصريحات التي ورطت الحكومة اللبنانية في موقف مزعج سيعود عليها بآثار مؤلمة، مقترحة على الحكومة اللبنانية اتخاذ 5 خطوات لتفادي كارثة ربما تسببها هذه الخطيئة بحق المملكة، حتى تعود المياه إلى مجاريها.

 

ولخصت السيناتورة الفرنسية، في حديث لـ"الشرق الأوسط" رؤيتها للخطوات الـ5 في الحصول على اعتذار رسمي للتحالف، واستقالة وزير الإعلام، وأن تتخذ خطوة جريئة بتحويل أسلحة حزب الله إلى الجيش اللبناني، مع نزع الموانئ والحدود من حزب الله وتسليمها للحكومة، فضلاً عن مكافحة المخدرات.

 

وقالت جولييت، إن اللبنانيين يدفعون ثمناً باهظاً جراء سوء سلوك حكومتهم، مبينة أن دول مجلس التعاون الخليجي هي مساهم رئيسي، فضلاً عن أن العديد من الموهوبين اللبنانيين يعملون في الدول الخليجية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات اللبنانية الأخيرة وضعتهم في موقف حرج وخطير. وأضافت جولييت التي تزور السعودية حالياً: «عندما نرى الوضع الذي خلقه حزب الله، نفهم سبب أهمية الحرب في اليمن لمنع إنشاء حزب الله آخر يهدد حدود السعودية».

 

المصدر: الشرق الأوسط
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