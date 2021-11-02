لبنان

زحمة سير خانقة على طرقات في طرابلس... ما السبب؟

Lebanon 24
02-11-2021 | 01:28
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افادت مندوبة لبنان 24 عن زحمة سير خانقة على طريق مشروع القبة بإتجاه جسر ابو علي وطريق ابي سمراء عند نقطة القلعة، مشيرة الى انه يأتي قسم كبير من هذه الزحمة نتيجة الحفرية وسط الطريق بجانب قلعة طرابلس وسط غياب العناصر الامنية المولجة تنظيم السير.
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القبة

جسر ابو علي

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