لبنان

حوادث السير لا ترحم... عدد قتلى مرتفع ليوم أمس

Lebanon 24
02-11-2021 | 01:55
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أفادت "غرفة التحكم المروري" عن سقوط وقتيلين و 7 جرحى في 7 حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
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