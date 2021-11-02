لبنان

مسلسل سرقة الاسلاك الكهربائية تابع... أي بلدات وقعت الضحية هذه المرة؟

Lebanon 24
02-11-2021 | 01:58
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اقدم  مجهولون على سرقة اسلاك كهربائية من اعمدة التوتر والتي تغذي بلدات تل معيان والكنيسة في الشمال وفروا الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".
 
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اسلاك كهربائية

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