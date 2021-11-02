لبنان

شخصيات تنسحب من السباق الانتخابي قبل ان يبدأ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-11-2021 | 03:45
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تتجه عدة شخصيات سياسية بارزة الى عدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة بالرغم من حضورها الشعبي والسياسي الجيد، وذلك نظرا للحسابات السياسية والشعبية الدقيقة.

ورأت المصادر المطلعة" ان احد نواب بيروت بات قاب قوسين او ادنى من حسم عدم ترشحه نظرا لقناعته انه لن يستطيع خوض معركة انتخابية رابحة في ظل الظروف الحالية وبالتالي فهو يفضل الا يترشح على ان يخسر الانتخابات".

اضافت المصادر" ان الامر ذاته ينطبق على شخصية لها حضور لافت  كانت تستعد لخوض الاستحقاق النيابي للمرة الاولى،  لكن الظروف السياسية والتدخلات حالت دون ذلك، فعادت الى التركيز على  عملها الاساسي".

المصدر: لبنان 24

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