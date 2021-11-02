"حوار طرشان"...علوش: ندفع ثمن الوضعين الإقليمي والدولي

أكّد نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، أنّ "الحوار بين الرياض وطهران هو "حوار طرشان"، لأن إيران لا تحاور بل لديها مشروع كبير وتتصرف على هذا الأساس، ومن جديد نحن في لبنان ندفع ثمن الوضعين الإقليمي والدولي".وفي حديثٍ له عبر "صوت كل لبنان 93.3"، سأل علوش: "هل حزب الله قادر على وقف الحملات على السعودية والخروج من أزمات المنطقة والعودة إلى لبنان الذي يتحمّل وشعبه الأذية بسبب تصرفات حزب الله؟"وأضاف، "حزب الله يفرض نفسه على الحكومات خارج منطق الديمقراطية".