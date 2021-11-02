عبدالله: لإطلاق عجلة العمل الحكومي في كل الاتجاهات

غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر "تويتر"، قائلاً: "يبدو أننا سنبقى سنة إضافية من دون موازنة، أي من دون رؤية اقتصادية وتدابير واجراءات إصلاحية تفرضها الأوضاع الاجتماعية والمالية للدولة والمواطن، ويطلبها المجتمع الدولي وصندوق النقد... نعم لإطلاق عجلة العمل الحكومي في كل الاتجاهات، ولمعالجة الأزمة الخطيرة مع دول الخليج".

يبدو أننا سنبقى سنة إضافية بدون موازنة ،أي بدون رؤية أقتصادية وتدابير وإجراءات أصلاحية،تفرضها الأوضاع الاجتماعية والمالية للدولة والمواطن،ويطلبها المجتمع الدولي وصندوق النقد...

نعم لأطلاق عجلةالعمل الحكومي في كل الأتجاهات ،

ولمعالجة ألأزمة الخطيرة مع دول الخليج. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 2, 2021