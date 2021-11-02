عبدالله: لإطلاق عجلة العمل الحكومي في كل الاتجاهات

يبدو أننا سنبقى سنة إضافية بدون موازنة ،أي بدون رؤية أقتصادية وتدابير وإجراءات أصلاحية،تفرضها الأوضاع الاجتماعية والمالية للدولة والمواطن،ويطلبها المجتمع الدولي وصندوق النقد...
نعم لأطلاق عجلةالعمل الحكومي في كل الأتجاهات ،
ولمعالجة ألأزمة الخطيرة مع دول الخليج.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 2, 2021
يبدو أننا سنبقى سنة إضافية بدون موازنة ،أي بدون رؤية أقتصادية وتدابير وإجراءات أصلاحية،تفرضها الأوضاع الاجتماعية والمالية للدولة والمواطن،ويطلبها المجتمع الدولي وصندوق النقد...
نعم لأطلاق عجلةالعمل الحكومي في كل الأتجاهات ،
ولمعالجة ألأزمة الخطيرة مع دول الخليج.