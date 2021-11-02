بعد صدور التسعيرة الجديدة.. بيان من أصحاب المولّدات هذا ما جاء فيه

أصدر تجمع أصحاب المولدات الخاصة في لبنان البيان الآتي: "توضيحا للملابسات التي تحصل في كل آخر شهر بما خص اصدار تسعيرة الكيلو واط ساعة من قبل وزارة الطاقة يود التجمع هنا إيضاح بعض الأمور لكل المعنين بالأمر خصوصا والرأي العام عموما من هنا أن تسعيرة الكيلو واط التي تصدرها الوزارة هي تسعيرة سياسية بامتياز وهي تسعيرة ظالمة ومجحفة لا تراعي الاكلاف والمصاريف حتى في ظل ارتفاع الأخطار خصوصا على تغذية تفوق العشرين ساعة وهذا كله أدى إلى تفاقم وتأزيم الوضع المادي لاصحاب المولدات ليلامس حد الإفلاس وعدم القدرة على الاستمرارية وطالما هناك جدول تسعيرة لدى الوزارة لماذا لا يتم الالتزام به بحسب الأصول المتفق عليها كل ذلك يعني ان الوزارة هي التي تخالف مبدأ التسعير لغاية ما في في نفس يعقوب ويؤكد التجمع هنا أن أصحاب المولدات ليسوا هم من يخالفون التسعيرة في حين ان السعر العادل بالحد الادنى لسعر الكيلو وبحسب جدول التسعير في الوزارة هو 5900 على الساحل يضاف اليه 10 بالمئة اما الشطر الثابت هو 50 الف لكل خمسة امبير ويزاد 50 الف لكل خمسة امبير زيادة على الجبل والقرى اما بالنسبة إلى تسعيرة المقطوع ديجتير لخمسة امبير فهو 3990 ليرة . من هنا يطلب التجمع من أصحاب المولدات الالتزام بما يصدر عن التجمع بخصوص التسعيرة وكما يطلب من المشتركين التعاون حفاظا على الاستمرارية كي تبقى بيوتكم مضاءة ويشير التجمع إلى بعض المولدات الصغيرة في الجبال ونظرا لخطورة التشغيل يرجى التنسيق مع البلديات ليبنى على الشيء مقتضاه".