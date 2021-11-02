لبنان

سعر الفلافل "يحلّق"ويؤشر الى عمق الازمة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-11-2021 | 05:15
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منذ قرابة الاسبوع اقفل "فلافل صهيون - السوديكو"  محله، مبدياً أسفه "الشديد عن التوقف عن العمل مؤقتاً، نظراً للظروف القاسية التي تمر بها البلاد والعباد على حد سواء.

الخبر ليس مستغربا بعد اقفال اكبر المطاعم  الشهيرة في لبنان ابوابها (بيتزا هات،La Petite Maison،liwan،burger king، ....)وإشهار بعضها الافلاس، في ظل الازمة التي تعصف بالبلد، ولكن نظراً لكون سندويش الفلافل أكلة شعبية، تحديداً للفقراء وصغار الموظفين والعمال المياومين ذوي الدخل المحدود، فإن هذه الخطوة، وبلا شك، تعتبر مؤشراً على الوضع الخطير الذي انحدر  إليه الوضع الاقتصادي، وأدى إلى عجز اللبنانين عن شراء سندويش الفلافل بعدما "طار "سعر السندويش متخطياً قدرتهم المالية، والحبل ع الجرار.

لبنان

خاص

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