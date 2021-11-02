درويش: الحكومة حاجة لبنانية ونأمل أن تنجح الوساطة القطرية

قال عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش أنّ "الحكومة هي بمثابة حاجة لبنان، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يدرك خطورة الوضع ويجب الخروج من الأزمة".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، قال درويش إنّ "الرسالة التي وجهها ميقاتي للوزراء عبر واتساب، هي لدعوة الجميع لتحمل المسؤوليات والابتعاد عن المناكفات"، موضحاً "ميقاتي سيقدر الموقف بناء للوقائع والمستجدات بشأن دعوة جلسة مجلس الوزراء والقرار النهائي لديه، وهو سيعود قريباً إلى بيروت".

وأعرب درويش عن أمله في أن "تنجح الوساطة القطرية بشأن الأزمة الدبلوماسية المستجدة"، مؤكداً أن "لبنان جزء من الاجماع العربي وانخفاض منسوب السجال الداخلي قد يساهم بالحل".