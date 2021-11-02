لبنان

درويش: الحكومة حاجة لبنانية ونأمل أن تنجح الوساطة القطرية

Lebanon 24
02-11-2021 | 02:54
A-
A+
Doc-P-881709-637714403044540564.jpg
Doc-P-881709-637714403044540564.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش أنّ "الحكومة هي بمثابة حاجة لبنان، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يدرك خطورة الوضع ويجب الخروج من الأزمة". 
وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، قال درويش إنّ "الرسالة التي وجهها ميقاتي للوزراء عبر واتساب، هي لدعوة الجميع لتحمل المسؤوليات والابتعاد عن المناكفات"، موضحاً "ميقاتي سيقدر الموقف بناء للوقائع والمستجدات بشأن دعوة جلسة مجلس الوزراء والقرار النهائي لديه، وهو سيعود قريباً إلى بيروت".
وأعرب درويش عن أمله في أن "تنجح الوساطة القطرية بشأن الأزمة الدبلوماسية المستجدة"، مؤكداً أن "لبنان جزء من الاجماع العربي وانخفاض منسوب السجال الداخلي قد يساهم بالحل". 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:01 | 2021-11-02
07:06 | 2021-11-02
07:00 | 2021-11-02
06:49 | 2021-11-02
06:45 | 2021-11-02
06:27 | 2021-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website