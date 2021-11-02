لبنان

"رفع الدعم الكلي"....هذا سبب ارتفاع سعر الغاز!

Lebanon 24
02-11-2021 | 03:32
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أوضح رئيس نقابة موزعي الغاز جان حاتم أن "ارتفاع الأسعار مرده إلى رفع الدعم كليًا عن الغاز وارتفاع السعر العالمي".


وأضاف، في حديث لـ"صوت لبنان 100.5" ان "الآلية التي كانت متبعة أُلغيت،وبعض الموزعين لم يعد لديهم إمكانية للتعبئة ولا أحد يستطيع تحمل الخسارة".

ولفت إلى أنه "يجب إيجاد آلية ليكون هناك استقرار بالسعر".

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