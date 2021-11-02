لبنان

ما جديد البطاقة التمويلية؟

Lebanon 24
02-11-2021 | 04:05
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عقد وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار إجتماعاً، في حضور رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وممثلي البنك الدولي حنين السيد وخليل داغر، مسؤول المعلوماتية في التفتيش المركزي شربل نعمه وفريق منصة "IMPACT" برئاسة الدكتورة كارول شاراباتي

وقدّم فريق "IMPACT" عرضاً مفصلاً عن المراحل التقنية المواكبة لإطلاق البطاقة التمويلية والمتصلة بكيفية التسجيل على المنصة، الاستمارة بكافة مراحلها والمعلومات المطلوبة ضمنها، مركز تلقي الاتصالات الـ (Call Center) والمهام الموكلة اليه لجهة تلقي الشكاوى والإجابة على أسئلة المواطنين، خطة التواصل والحملة الاعلامية لاطلاق ومواكبة البرنامج، جهوزية الخوادم (Servers) في أوجيرو، حماية وأمن البيانات، التدقيق الداخلي والرقابة الرقمية للتفتيش المركزي والتدقيق الخارجي من قبل شركات مختصة الى جانب مراقبة البنك الدولي. وبعد هذا العرض المفصل، أكد الفريق جهوزيته للبدء في تنفيذ مشروع البطاقة التمويلية.

وأشاد حجار بـ"العمل النوعي والمبتكر الذي يمثل فخر الصناعة اللبنانية بكل ما للكلمة من معنى"، مؤكداً أنه "لا خلاص للبنان إلا من خلال شبابه المثقف والصامد في أرضه"، مبديا إعجابه "بما أنجزه فريق عمل المنصة "IMPACT" خلال العامين المنصرمين"

من جهته، أكّد القاضي عطية أن "عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء في العمل الرقابي الرقمي للتفتيش المركزي الذي يراقب ويوجه وينسق ويتابع من خلال أداته الرقمية بفريق متواضع من المفتشين العامين والمعاونين"

وأضاف، "سيراعي برنامج البطاقة التمويلية على منصة "IMPACT" منذ اللحظة الأولى لإطلاقه، تنفيذ المبادىء الخمسة لحوكمة البيانات التي سيتم تكوينها وهي: الشفافية، العدالة المجتمعية، الخصوصية، أمن البيانات وحمايتها"
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