جريح بحادث مروّع على أوتوستراد البالما

وقع حادث سيرٍ مروع بين شاحنة وسيارة على أوتوستراد البالما، ما أدى إلى سقوط جريح عمِل جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

