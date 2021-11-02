لبنان

جريح بحادث مروّع على أوتوستراد البالما

Lebanon 24
02-11-2021 | 04:18
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وقع حادث سيرٍ مروع بين شاحنة وسيارة على أوتوستراد البالما، ما أدى إلى سقوط جريح عمِل جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال. 
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حادث

البالما

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