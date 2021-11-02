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لبنان
بعد تساقط الامطار ...كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟
Lebanon 24
02-11-2021
|
04:22
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان خريفي متقلب وماطر أحياناً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء حيث يستقر تدريجياً.
لحالة العامة:
طقس خريفي متقلب وماطر أحياناً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء حيث يستقر تدريجياً.
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية)
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:
غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح وتتساقط أمطار متفرقة مصحوبة ببرق ورعد خاصة في المناطق الشمالية والجبلية.ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.
الأربعاء:
غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تتساقط أمطار خفيفة في شمال البلاد.
الخميس:
قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع درجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.
الجمعة:
قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين15 و 45 كلم/س.
الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب .
الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 50 و 75 %
حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
حرارة سطح الماء: 26°م.
الضغط الجوي: 1015 HPA
أي ما يعادل: 761 ملم زئبق
ساعة شروق الشمس: 05:57
ساعة غروب الشمس: 16:46
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