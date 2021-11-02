بعد تساقط الامطار ...كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان خريفي متقلب وماطر أحياناً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء حيث يستقر تدريجياً.لحالة العامة:طقس خريفي متقلب وماطر أحياناً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء حيث يستقر تدريجياً.( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية)الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء:غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح وتتساقط أمطار متفرقة مصحوبة ببرق ورعد خاصة في المناطق الشمالية والجبلية.ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.الأربعاء:غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تتساقط أمطار خفيفة في شمال البلاد.الخميس:قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع درجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.الجمعة:قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.