لبنان

بعد تساقط الامطار ...كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

Lebanon 24
02-11-2021 | 04:22
A-
A+
Doc-P-881731-637714460078556083.jpg
Doc-P-881731-637714460078556083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان خريفي متقلب وماطر أحياناً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء حيث يستقر تدريجياً.
 
لحالة العامة:  
طقس خريفي متقلب وماطر أحياناً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء حيث يستقر تدريجياً.
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية)

الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:  
غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح وتتساقط أمطار متفرقة مصحوبة ببرق ورعد خاصة في المناطق الشمالية والجبلية.ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.
الأربعاء:  
غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تتساقط أمطار خفيفة في شمال البلاد.
الخميس:  
قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع درجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.
الجمعة:  
قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.
 
الرياح السطحية:   جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين15 و 45 كلم/س.
الانقشاع:   متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب .
الرطوبة النسبية على الساحل:  
بين 50 و 75 %
حال البحر:   متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
حرارة سطح الماء:   26°م.
الضغط الجوي:   1015 HPA
أي ما يعادل:   761 ملم زئبق
ساعة شروق الشمس:   05:57
ساعة غروب الشمس:   16:46
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:01 | 2021-11-02
07:06 | 2021-11-02
07:00 | 2021-11-02
06:49 | 2021-11-02
06:45 | 2021-11-02
06:27 | 2021-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website