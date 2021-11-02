لبنان

انخفاض في كمية النفايات!

Lebanon 24
02-11-2021 | 04:48
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إنعكست الأزمة المعيشية في لبنان إيجاباً على كمية النفايات التي تنتج يومياً من المنازل، فإنخفضت نسبة النفايات الصادرة عن كلّ منزل يومياً بشكل كبير، حيث يلجأ اللبنانيون الى استعمال أغراضهم "لآخر نفس" بدل رميها مباشرة عند الانتهاء منها، وهذا أمر إيجابي من ناحية! 
أما من ناحية الغذاء، فباتت الوجبة اليومية تكفي لعدد افراد العائلة فقط من دون رمي ما تبقى منها، كما زن  ربطة الخبز بات سعرها مرتفعاً.
المصدر: لبنان 24

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