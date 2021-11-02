نحاس: توافقٌ خارجي على ضمان استقرار لبنان

أكّد عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس، "أن بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي توافقٌ على استقرار لبنان، معتبرّا أن لبنان اليوم واقع في أزمة "خروج من الأزمة مع دول الخليج" وليس في أزمة صراع سياسي".وأوضح نحاس، في حديث لـ"الـLBCI"، "أن الدستور لا يفرض على وزير الاستقالة "مع أنها جزء من الحل في أزمتنا الحالية"، مشيرًا إلى أن ميقاتي تمنى على وزير الاعلام جورج قرداحي الاستقالة بما يتوافق مع مصلحة لبنان واللبنانيين".وقال: "عند عودة رئيس الحكومة من مؤتمر غلاسكو سيتواصل مع الفرقاء السياسيين بشأن الحلّ للخروج من هذه الأزمة وذلك بعد تشاوره مع الأفرقاء الخارجيين".ورأى النائب نحاس،"أن الأزمة مع السعوديين ليست أزمة كيانية، بل مرتبطة بأزمة معينة مبنية على تراكمات سابقة".وختم النائب نقولا نحاس بالقول: "لضرورة إنشاء مسار يضمن الاستقرار والطمأنينة للبنانيين".