"تسعيرة المولدات الخاصة"...تعميم هام لرئيس بلدية الحدت

صدر تعميم عن رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون، جاء فيه:"حرصاً على انتظام عمل مولدات الكهرباء وتدراكاً لأي تجاوز:1- يطلب من السادة أصحاب المولدات إلتزام التعرفة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه لشهر تشرين الأول ٢٠٢١ والمحددة بـ ٥٢٠٠ ليرة لبنانية عن كل كيلواط/ساعة، وثقتنا كاملة بأنهم سيلتزمون هذه التعرفة.2- يطلب من السادة المشتركين الإمتناع تحت أية حجة كانت عن دفع ما يزيد عن هذه التعرفة،والتبليغ عن أية زيادة أو مخالفة بالخصوص المذكور تمهيداً لإتخاذ المقتضى القانوني المفروض".