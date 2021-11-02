لبنان

"تسعيرة المولدات الخاصة"...تعميم هام لرئيس بلدية الحدت

Lebanon 24
02-11-2021 | 05:35
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صدر تعميم عن رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون، جاء فيه: 

"حرصاً على انتظام عمل مولدات الكهرباء وتدراكاً لأي تجاوز:

1- يطلب من السادة أصحاب المولدات إلتزام التعرفة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه لشهر تشرين الأول ٢٠٢١ والمحددة بـ ٥٢٠٠ ليرة لبنانية عن كل كيلواط/ساعة، وثقتنا كاملة بأنهم سيلتزمون هذه التعرفة.

2- يطلب من السادة المشتركين الإمتناع تحت أية حجة كانت عن دفع ما يزيد عن هذه التعرفة،والتبليغ عن أية زيادة أو مخالفة بالخصوص المذكور تمهيداً لإتخاذ المقتضى القانوني المفروض".
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