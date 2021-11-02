إجتماع مع وزير العمل ومطالبة برفع الأجور الى ما لا يقل عن 12 مليون ليرة.. وهذا ما تم الاتفاق عليه

زار رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله يرافقه قيادة الاتحاد الوطني وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه بوزارة العمل، حيث سلمه المذكرة المطلبية للاتحاد الوطني وتتضمن رؤية شاملة للاتحاد الوطني وللحلول الممكنه التي تضمن العيش الكريم للمواطن.

وقدم رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله شرحا مفصلا لوزير العمل بضرورة رفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن اثنتا عشر مليون ليرة لبنانية (12.000.00) وهو ما يطالب به الاتحاد الوطني.

كما تطرق رئيس الاتحاد الوطني الى موضوع الاتفاقيات الدولية وهي واردة في المذكرة طالبا من وزير العمل التدخل والمساعدة لاقرارها في مجلس الوزارء ومجلس النواب.