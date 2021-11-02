إجتماع مع وزير العمل ومطالبة برفع الأجور الى ما لا يقل عن 12 مليون ليرة.. وهذا ما تم الاتفاق عليه

زار رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله يرافقه قيادة الاتحاد الوطني وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه بوزارة العمل، حيث سلمه المذكرة المطلبية للاتحاد الوطني وتتضمن رؤية شاملة للاتحاد الوطني وللحلول الممكنه التي تضمن العيش الكريم للمواطن.
وقدم رئيس الاتحاد النقابي كاسترو عبد الله شرحا مفصلا لوزير العمل بضرورة رفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن اثنتا عشر مليون ليرة لبنانية (12.000.00) وهو ما يطالب به الاتحاد الوطني.
كما تطرق رئيس الاتحاد الوطني الى موضوع الاتفاقيات الدولية وهي واردة في المذكرة طالبا من وزير العمل التدخل والمساعدة لاقرارها في مجلس الوزارء ومجلس النواب.
وفي ختام الاجتماع مع وزير العمل مصطفى بيرم، تم الاتفاق والمتابعة والمشاركة على الاتي:
اولا: تم الاتفاق على مواصلة ومتابعة كافة القضايا وبنود المذكرة المطلبية.
ثانيا: تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد الوطني ووزارة العمل .. اولى مهامها عقد ورش نقابية عمالية لمدة شهر بحضور معالي وزير العمل.
ثالثا: تم الاتفاق على متابعة الاتفاقيات الدولية وصولا لاقرارها بمجلس الوزارء والمجلس النيابي.
رابعا: تم الاتفاق والمتابعة لجهة اقرار الحد الادنى الجديد ومشكورا وزير العمل على اهتمامه لموضوع الحد الادنى للاجور واعدا بايصال صوت الاتحاد الوطني وما طرحه الاتحاد الوطني لجهة ضرورة رفع الحد الادنى للاجور.
خامسا: تم الاتفاق على المتابعة الحثيثة لجهة تعديل قانون العمل اللبناني الظالم للعامل.
سادسا: متابعة موضوع مزارعين التبغ مع ادارة الريجي ومع الضمان الاجتماعي لشمولهم في الضمان مع غيرهم من الفئات من عمال البناء والبلديات وخدم المنزال .