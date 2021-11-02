"حزب الله" يدّعي على فارس سعيد (صورة)

تقدّم "حزب الله" أمام قاضي التحقيق زياد دغيدي، بدعوى ضدّ النائب السابق فارس سعيد.

وأظهرت وثيقة الدعوى أنّه تم تحديد موعد لحضور سعيد أمام دائرة التحقيق في جبل لبنان بتاريخ 13/12/2021.وحملت الدعوى رقم 434/2020، وفي حال تخلّف سعيد عن الحضور في الموعد المذكور أعلاه أمام دائرة التحقيق، فإنه ستصدر بحقه مذكرة إحضار.