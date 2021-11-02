حراكٌ إسرائيلي عند الحدود مقابل العديسة.. ماذا يجري؟ (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنّ جيش العدو الإسرائيلي ينفذ ورش تثبيت سياج جديد قرب مستعمرة "مسكاف عام" مقابل العديسة.



وفي ظل ذلك، فقد سيّر الجيش اللبناني دورياته في منطقة العديسة بالتزامن مع انتشارٍ لقوات "اليونيفيل".





