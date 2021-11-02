لبنان

حراكٌ إسرائيلي عند الحدود مقابل العديسة.. ماذا يجري؟ (صورة)

Lebanon 24
02-11-2021 | 06:49
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنّ جيش العدو الإسرائيلي ينفذ ورش تثبيت سياج جديد قرب مستعمرة "مسكاف عام" مقابل العديسة. 
 

وفي ظل ذلك، فقد سيّر الجيش اللبناني دورياته في منطقة العديسة بالتزامن مع انتشارٍ لقوات "اليونيفيل". 



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