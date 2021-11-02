تفاصيل لقاء ميقاتي - بلينكن.. هذا ما أكده الأخير بشأن لبنان

عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن قبل ظهر اليوم خلال المشاركة في "مؤتمر الامم المتحدة بشأن التغير المناخي في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.

شارك في الاجتماع وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى.

وخلال الاجتماع جدد بلينكن "دعم استمرار جهود الحكومة في اعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وصولا الى تنظيم الانتخابات النيابية".

كذلك، أكد بلينكن "مواصلة دعم الجيش والقطاعات التربوية والصحية والبيئية"، ونقل الاهمية والعاطفة الخاصة التي يكنّها الرئيس بايدن للبنان ولاستقراره وتعافيه، تمهيداً لنهوضه من جديد".

بدوره عرض الرئيس ميقاتي مقاربة الحكومة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان رغم الظروف الصعبة على الصعد كافة، كما عرض التحضيرات الحثيثة لاطلاق الخطة الاقتصادية وبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي، طالبا "دعم الولايات المتحدة لهذه المسار".

وكرر الرئيس ميقاتي ما كان ابلغه بالامس الى الرئيس بايدن من شكر وتقدير لتعيين اللبنانية الاصل ابنة مدينة طرابلس سارة منقارة مستشارة رئاسية خاصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.



كذلك، تحادث الرئيس ميقاتي مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بشأن العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة والدور البريطاني في دعم لبنان، لا سيما في عملية النهوض الاقتصادي.



واجتمع الرئيس ميقاتي مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة وبحث معه العلاقات الثنائية، وقد وعد الأخير بايلاء موضوع استيراد التفاح اللبناني اهمية قصوى.

والتقى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو وبحثا العلاقات الثنائية، وقد شكر الرئيس ميقاتي لكندا احتضانها لجالية لبنانية كبيرة، فيما اشاد رئيس الوزراء الكندي بدور اللبنانيين في كل انحاء كندا.



وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وجرى بحث الوضع الفلسطيني في لبنان.



واجتمع الرئيس ميقاتي مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وبحثا الوضع اللبناني لا سيما في الجنوب والتعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل.وقد دعا الرئيس ميقاتي السيد غوتيريس لزيارة لبنان فوعد بتلبية الزيارة قبل نهاية العام الحالي.



جولة في الاجنحة

وقام رئيس مجلس الوزراء بجولة في الاجنحة التي اقامتها عدة دول ضمن المؤتمر، لعرض انجازاتها في مجال الطاقة المتجددة.

وقد خصّ الجناح السعودي بلفتة خاصة استقبله خلالها سفير السعودية في بريطانيا الامير خالد بن بندر الذي شرح له الرؤية السعودية في مجال البيئة والاقتصاد الاخضر ومكافحة التغير المناخي.

وقد اثنى الرئيس ميقاتي على خطة" السعودية الخضراء و"مبادرة الشرق الاوسط الاخضر" التي اعلنها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

كذلك زار الرئيس ميقاتي جناح دولة الامارات العربية المتحدة.

ومن المقرر ان يعقد الرئيس ميقاتي اجتماعات اقتصادية في فترة بعد الظهر مع رئيس البنك الدولي والمديرة العامة للبنك الاوروبي للاستثمار.

ومع هذا، سيلقي ميقاتي كلمة لبنان في المؤتمر قرابة الخامسة عصراً بتوقيت بيروت.

صور من لقاءات الرئيس ميقاتي:

الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

الإجتماع مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو