الرئيس عون واللبنانية الأولى يهنئان الشابة سارة منقارة

هنأ رئيس الجمهورية ميشال عون واللبنانية الأولى الشابة اللبنانية سارة منقارة على تعيين الرئيس الأميركي جو بايدن لها مستشارة خاصة للولايات المتحدة لحقوق ذوي الحاجات الخاصة الدولية. وأكدا أن "هذا التعيين يشكل مصدر فخر واعتزاز لأهلها وأصدقائها وللشعب اللبناني بأسره".