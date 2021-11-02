لبنان

"داعشي" خطط لتفجير مركز ديني في عكار... هذا ما كشفته القوى الامنية

Lebanon 24
02-11-2021 | 07:25
A-
A+
Doc-P-881795-637714565676048518.jpg
Doc-P-881795-637714565676048518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار تطبيق خطّة الأمن الوقائي المتّبعة من قِبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لجهة متابعة الأشخاص الذين يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وبنتيجة عمليات رصد ومتابعة، تمكّنت القطعات المختصّة في الشّعبة من تحديد هوية أحد اللبنانيّين المُنتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتوقيفه في عكّار، ويدعى:

ع. و. (من مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف انّه اعتنق فكر تنظيم "داعش" الإرهابي، ثم بدأ يقوم بجمع مواد لتصنيع عبوات تفجيرية مصنّعة محليّاً، تمّ ضبطها في مستودعٍ قريبٍ من منزله. وأضاف أنّه كان على تواصل مع شخص من التابعية السورية مقيم خارج لبنان ويدين بالولاء للتنظيم ذاته، وأنّه كان ينوي استهداف أحد المراكز الدينية في عكّار مستخدماً لهذه الغاية دراجة آلية.

أودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:20 | 2021-11-02
10:44 | 2021-11-02
10:30 | 2021-11-02
10:19 | 2021-11-02
09:54 | 2021-11-02
09:45 | 2021-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website