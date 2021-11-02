لبنان

وزير الاقتصاد استقبل سفير المجر في لبنان

Lebanon 24
02-11-2021 | 07:40
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة سفير المجر في لبنان غيزا ميهاليي، وجرى البحث في أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
 
كذلك، تم التأكيد على ضرورة إعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة اللبنانية – الهنغارية.
 
 
 
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أمين سلام

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