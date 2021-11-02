لبنان

عون: معالجة الخلاف الذي نشأ مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج مستمر

Lebanon 24
02-11-2021 | 07:54
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الشرق الاوسط. وأكد أن "التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في أجواء من الحرية والشفافية".
 
وشدد عون على أن "معالجة الخلاف الذي نشأ مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج مستمر على مختلف المستويات على أمل الوصول الى الحلول المناسبة".
 
وأشار إلى أن "الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي".
 
من جانبها، قالت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الشرق الاوسط إن "زيارتنا تشكل فرصة للاطلاع اكثر على الأزمة الاقتصادية في لبنان وبحثنا الاستعدادات لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
 
ودعت إلى "تفعيل عمل الحكومة من أجل تعزيز الإصلاحات ومحاربة الفساد، ونشدد على اجراء الانتخابات النيابية والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت".

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