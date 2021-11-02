المراكز الميكانيكية تفتح فقط في هذه الأيام استثنائياً

أعلنت مراكز المعاينة الميكانيكية في بيان، أنّه "تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية، تفتح المراكز بصورة استثنائية وحتى إشعار آخر، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، من السابعة صباحا وحتى الخامسة بعد الظهر، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 02/11/2021".