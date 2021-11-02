لبنان

سلسلة لقاءات لوزير البيئة خلال قمة المناخ ومبادرات مشتركة

Lebanon 24
02-11-2021 | 08:14
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عقد وزير البيئة ناصر ياسين اجتماعا مع وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، خلال "قمة المناخ" في  مدينة غلاسكو في اسكتلندا، حيث "جرى نقاش بشأن  التعاون في مجال تعزيز النزاهة في قطاع الموارد الطبيعية والاستعانة بتجربة بريطانيا في هذا القطاع".
كما اجتمع مع وزير البيئة القبرصي كوستاس كاديس وطرح التعاون "في مجال الوقاية من حرائق الغابات"، حيث شكر الوزير ياسين "دعم قبرص للبنان في استجابته لحرائق الغابات" واتفقا على "مبادرة مشتركة في هذا المجال".
 
 
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