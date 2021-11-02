تعميم هام لوزارة التربية إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج... هذا ما جاء فيه (صورة)

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي تعميماً الى كل الطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج. وأعلنت أن وزارة الخارجية والمغتربين باشرت باستقبال طلبات مساعدة الطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج الذين يتابعون دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة والمتعثرين مادياً، لجهة دفع جزء من أقساطهم الجامعية أو مصاريف إقامتهم.