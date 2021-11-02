لبنان

تعميم هام لوزارة التربية إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج... هذا ما جاء فيه (صورة)

Lebanon 24
02-11-2021 | 08:12
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أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي تعميماً الى كل الطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج. وأعلنت أن وزارة الخارجية والمغتربين باشرت باستقبال طلبات مساعدة الطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج الذين يتابعون دراستهم الجامعية على نفقتهم الخاصة والمتعثرين مادياً، لجهة دفع جزء من أقساطهم الجامعية أو مصاريف إقامتهم.


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