سليم التقى الاسمر وبحثا في الازمة المعيشية

عرض وزير الدفاع الوطني موريس سليم مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، يرافقه الأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر، للصعوبات التي نتجت عن الأزمة المعيشية وانعكاسها على حياة العسكريين اليومية. وجرى التشديد على ضرورة منح أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية بدل النقل أسوة بباقي موظفي القطاع العام.