لبنان

88 حالة إيجابية.. اليكم نتائج فحوص رحلات وصلت الى بيروت

Lebanon 24
02-11-2021 | 08:35
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أفادت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 27 و31 تشرين الأول. وأظهرت النتائج وجود ثماني وثمانين (88) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.
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