بري استقبل وفد اللجنة البرلمانية للعلاقات مع المشرق في البرلمان الاوروبي

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات البرلمانية بين مجلس النواب والبرلمان الاوروبي خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة أعضاء اللجنة البرلمانية للعلاقات مع المشرق في البرلمان الاوروبي بحضور سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف .كما إستقبل رئيس المجلس سفيرة استراليا لدى لبنان ريبكا غريندلاي الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة والعلاقات اللبنانية الاسترالية.وبعد الظهر استقبل بري كل من سفير هنغاريا غيزا ميكاييلي وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد بلال حجار.على صعيد آخر أبرق بري للسيدة باربل باس مهنئاً بمناسبة إنتخابها رئيسة لمجلس النواب في جمهورية المانيا الإتحادية.