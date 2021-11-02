إنتحار شاب في زوق مصبح!

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة شاب في منطقة زوق مصبح، حيث ترجح المعلومات قيامه بالانتحار بعد إطلاق النار على نفسه مساء امس. وتم نقله الى احد مستشفيات المنطقة، ولكنه سرعان ما فارق الحياة.