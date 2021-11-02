لبنان

إنتحار شاب في زوق مصبح!

Lebanon 24
02-11-2021 | 08:55
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة شاب في منطقة زوق مصبح، حيث ترجح المعلومات قيامه بالانتحار بعد إطلاق النار على نفسه مساء امس. وتم نقله الى احد مستشفيات المنطقة، ولكنه سرعان ما فارق الحياة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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انتحار

زوق مصبح

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