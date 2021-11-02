بعد نشر لافتة مسيئة لدول الخليج على طريق المطار.. وزير الداخلية يتحرك

أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أنّه "بعد التداول بوجود لافتة مسيئة لدول الخليج عند الطريق المؤدي الى مطار رفيق الحريري الدولي، أوعزت الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لإزالتها بشكل فوري. وأجدد التأكيد على الحرص المطلق على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب".

بعد التداول بوجود لافتة مسيئة لدول الخليج عند الطريق المؤدي الى مطار رفيق الحريري الدولي، أوعزت الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لإزالتها بشكل فوري. وأجدد التأكيد على الحرص المطلق على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب. pic.twitter.com/xVf5hGM3OR — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) November 2, 2021