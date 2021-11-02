دولة خليجية جديدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان فوراً

وتجدر الاشارة إلى أن البحرين كانت قد أمرت الأسبوع الماضي السفير اللبناني لديها بالمغادرة، على إثر تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي انتقد فيها الدور السعودي في حرب اليمن.