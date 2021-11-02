سائق "فان" يصدم رجلاً مسناً في صيدا

صدم سائق فان، رجلاً مسناً عند ساحة النجمة في صيدا. وقد أدى الحادث إلى إصابة المواطن بجروح في رأسه، وجرى نقله عبر الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى لبيب الطبي في صيدا لتلقي العلاج.