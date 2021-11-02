لبنان

سائق "فان" يصدم رجلاً مسناً في صيدا

Lebanon 24
02-11-2021 | 09:38
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صدم سائق فان، رجلاً مسناً عند ساحة النجمة في صيدا. وقد أدى الحادث إلى إصابة المواطن بجروح في رأسه، وجرى نقله عبر الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى لبيب الطبي في صيدا لتلقي العلاج. 
 
 
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