ما حقيقة توقيف كافة الرحلات من أبو ظبي ودبي إلى بيروت؟

أشار رئيس مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت فادي الحسن إلى أن "الرحلات من الخليج إلى بيروت لا تزال مسيّرة بشكل طبيعي".



وردًا على الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول توقيف كافة الرحلات من أبو ظبي ودبي إلى بيروت، نفى الحسن عبر "الجديد" هذه الاخبار، مشيرًا إلى أنه "لم يتبلّغ أي قرار من هذا النوع".