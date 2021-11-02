اصابات كورونا في عكار إلى ازدياد!

أعلن مدير مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي الدكتور محمد خضرين، في بيان، "ازدياد حالات كورونا في عكار"، مشيراً إلى أن "المستشفى يكتظ بالمرضى بما يفوق قدرته الاستيعابية".

ودعا الدكتور خضرين وزارة الصحة العامة إلى "الإيعاز والضغط على المستشفيات الأخرى لاستقبال الحالات، لأن المستشفى الحكومي لا يكفي وحده"، مشيراً إلى أن "نسبة التلقيح في عكار متدنّية، ما يسهم في ازدياد الإصابات".



وناشد أهالي عكار "الإقبال على التلقيح للتخفيف من الإصابات، خصوصاً أننا مقبلون على فصل الشتاء، ومن المتوقع أن تزداد الحالات"، مشدداً على أن "اللقاحات هي الحل الأمثل لمواجهة هذا الوباء".