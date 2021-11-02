بالارقام... إلى اللبنانيين: هذا جديد الاصابات والوفيات اليومية بـ"كورونا" (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 643047.

كذلك، سُجلت 6 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8515.