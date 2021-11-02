جميل السيّد يتحدث عن "نصبة جديدة"... هذا ما قاله (صورة)

نصبة جديدة!
إنتشرت مؤخراً موجة شراء آلاف الآلات مع أنتين هوائي،
سعر الآلة بين ألف $ و ٢٠ ألف $،
وتنتج لك يومياً عملة رقمية بقيمة بين ٤$ وفوق ١٠٠$ بحسب سعرها!
قريباً،
وبعدما يكونوا باعوكم آلات بملايين الدولارات،
بيطرقوا هالملايين،
وبيطفوا برنامج الدفع،
وبتصير هالآلات خردة ببيوتكم pic.twitter.com/wOo7zrcvuw
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) November 2, 2021
نصبة جديدة!
إنتشرت مؤخراً موجة شراء آلاف الآلات مع أنتين هوائي،
سعر الآلة بين ألف $ و ٢٠ ألف $،
وتنتج لك يومياً عملة رقمية بقيمة بين ٤$ وفوق ١٠٠$ بحسب سعرها!
قريباً،
وبعدما يكونوا باعوكم آلات بملايين الدولارات،