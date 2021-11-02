جميل السيّد يتحدث عن "نصبة جديدة"... هذا ما قاله (صورة)

غرّد النائب جميل السيّد، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"نصبة جديدة!إنتشرت مؤخراً موجة شراء آلاف الآلات مع أنتين هوائي،سعر الآلة بين ألف $ و ٢٠ ألف $،وتنتج لك يومياً عملة رقمية بقيمة بين ٤$ وفوق ١٠٠$ بحسب سعرها!قريباً،وبعدما يكونوا باعوكم آلات بملايين الدولارات،بيطرقوا هالملايين،وبيطفوا برنامج الدفع،وبتصير هالآلات خردة ببيوتكم".